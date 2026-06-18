Royal Ascot: Generic y 18-1 en las taquillas se queda con el Hampton Court Stakes (Gr. 3)

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Las emociones en el hipódromo de Ascot se mantienen a flor de piel durante su prestigiosa semana de carreras. La penúltima prueba de este jueves 18 de junio fue el Hampton Court Stakes (G3), un desafío en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) que deparó una gran sorpresa, luego de que el altamente cotizado Generic, conducido por James Doyle para el establo de Andrew Balding, se adjudicara los máximos honores.

En una competencia reservada para potros de tres años y castrados que repartió una bolsa de £99,242.50 (aproximadamente $131,082), Generic logró superar todos los escollos del tráfico en el camino y, con un implacable avance en los metros finales, aseguró la victoria.

Conducción de altura en la grama británica

El evento se disputó intensamente de principio a fin, con Morshdi bajo la guía de Tom Marquand como líder provisional. En el espeso pelotón nadie concedió ventajas, lo que provocó que Doyle, a bordo de Generic, quedara literalmente encajonado y sin espacio libre durante los primeros dos tercios del trayecto.

Sin embargo, al ingresar al derecho definitivo, Generic finalmente encontró una línea clara para progresar. Fue en ese instante cuando su jinete lo llamó a correr en firme para incorporarse a la lucha que sostenían Endorsement (IRE), de la cuadra de Aidan O’Brien, y Mountain Cat (IRE), defensor de las sedas de Godolphin.

La mejor parte la sacó Generic, que arremetiendo con fuerza por una tercera línea logró estirar un cuerpo de ventaja para congelar el cronómetro en un tiempo final de 2:04.94. Detrás del ganador se desató una cerrada disputa por el segundo lugar, el cual correspondió en definitiva a Endorsement (IRE) sobre Glacius (33-1) y Oceans Four (80-1), dos ejemplares que animaron la pizarra con elevados dividendos.

Generic, un defensor de los colores de J C Smith que cerró con proporción de 18-1 en las taquillas de apuestas, es un hijo del semental estadounidense Kameko en Adalene. Con este lauro, el prometedor corredor conquista su tercera victoria en una corta pero efectiva campaña de cinco presentaciones, donde se incluye un segundo lugar sobre pista sintética.