Royal Ascot: La yegua Venetian Sun derrota a los machos en la Commonwealth Cup (Gr. 1)

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La segunda carrera de la cartelera de este viernes en Royal Ascot es la Commonwealth Cup (Gr.1) es una prestigiosa carrera exclusiva para velocistas de tres años, disputada sobre seis furlongs en línea recta con los mejores ejemplares de Europa, en la cual participaron 22. Esta prueba fue ganada por Venetian Sun (IRE) que derrota por segunda vez a los machos para lograr su segunda carrera Grupo 1.

Royal Ascot: Venetian Sun (IRE) demostró clase y valentía

La potranca Venetian Sun ganó la Commonwealth Cup (Gr.1) en la jornada de hoy de Royal Ascot, conducida con total confianza por el jinete Clifford Lee, la veloz hija de Starman se plantó con firmeza en los carriles exteriores sobre una pista calificada como rápida.

Al entrar en el furlong final, Lee llamó a correr a la gran favorita Venetian Sun, para emparejar y desplazar con pasmosa facilidad a Division, cruzando la meta en un emocionante final. Aunque en los metros decisivos su jinete bajó un poco las manos al saberse ganadora, la potranca defendió con clase una ventaja de medio cuerpo ante la tardía atropellada de la sorpresa Spicy Marg, que le arrebató el segundo lugar a Division.

El tiempo oficial definitivo de 1:11.23 para la exigente distancia de los 6 furlongs. (1,200 metros en línea recta). Con este contundente triunfo, la entrenada por Karl R. Burke coloca su récord en seis victorias, dos de ellas en Grupo 1, en ocho actuaciones.