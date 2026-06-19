Royal Ascot: Causeway, Moore y O’Brien son protagonistas del King Edward VII Stakes (Gr.2)

Suscríbete a nuestros canales

La magnífica jornada de Royal Ascot de este viernes 19 de junio continuó a las emociones máximas en la sexta prueba de la tarde, el King Edward VII Stakes (Grupo 2). La tradicional competencia, disputada en recorrido de 1 1/2 millas (2,400 metros), consagró a otro ganador para la formidable dupla de Ryan Moore y Aidan O’Brien: Causeway (Ire).

El tresañero, defensor de las sedas de Coolmore, se alzó con la victoria en una competencia que contó con una nómina reducida. No obstante, la recta final se convirtió en el escenario de una batalla campal frente a Ancient Egypt (Ire), ejemplar que lo dio todo en la pista conducido por David Egan.

Resistencia y poder en el King Edward VII Stakes

La exigente ruta tuvo como líder inicial a Golden Story (Ire), que bajo el mando de Clifford Lee marcó el ritmo de la contienda seguido muy de cerca por Ancient Egypt. A la expectativa accionaba Causeway, reservando energías para el momento cumbre.

Al ingresar al derecho definitivo, Ancient Egypt asumió el control de la prueba para dejar atrás al puntero e intentar contener el avance ganador de Causeway. El mano a mano en el tramo final de la recta millonaria fue de leyenda, con David Egan y Ryan Moore brindando un espectáculo de alta factura. En el cabeceo final, Causeway estiró el pescuezo para imponerse en un tiempo de 2:28.74. El tercer lugar de la prueba correspondió a Water To Wine (Fr).

Con este triunfo, Causeway extiende su impecable campaña a cinco victorias en seis presentaciones, manteniendo un invicto de tres triunfos selectivos en stakes y asegurando un premio de £141,775 (aproximadamente $187,678). Es un hijo de Wotton Bassett (GB) en Heaven of Heavens (Ire) por Galileo (Ire), crianza de su propietario Coolmore.