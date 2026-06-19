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¡Arrebatado en la meta! Los Reyes Carlos III y Camila sufren la derrota de su ejemplar en el último suspiro en Ascot

Todo parecía que se iban a coronar en uno de los hándicaps de mayor trascendencia

Por

Darwin Dumont
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 01:26 pm
¡Arrebatado en la meta! Los Reyes Carlos III y Camila sufren la derrota de su ejemplar en el último suspiro en Ascot
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Durante la jornada de este viernes se llevó a cabo el Duke of Edinburgh Stakes, una de las carreras de hándicap más competitivas y tradicionales celebrada en el marco de Royal Ascot 2026. En la cual participó el ejemplar Warrant Holder propiedad de los monarcas británicos Carlos III y Camila, y que James McDonald apareció con Opportunity para evitar la coronación.

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La carrera parecía predestinada a un triunfo histórico para los monarcas británicos Carlos III y Camila. El ejemplar Warrant Holder, entrenado por John y Thady Gosden y montado por William Buick, avanzó con extrema comodidad al girar la última curva y tomó el liderato de la prueba a falta de 400 metros (dos furlongs).

Sin embargo, el caballo Opportunity, conducido por el estelar jinete neozelandés James McDonald y entrenado por William Haggas, tuvo mayor fuerza y con una atropellada sensacional desde el fondo del lote. Aprovechando un espacio junto a la baranda interior, el caballo respondió con al esfuerzo, tomó el comando en el furlong final y cruzó la meta con una clara ventaja de un cuerpo y tres cuartos sobre Warrant Holder.

El tiempo oficial registrado por el ejemplar Opportunity para ganar el Duke of Edinburgh Stakes en Royal Ascot 2026 fue de 2:28.54 para una distancia exigente de 1 milla, 3 furlongs y 211 yardas (2,406 m).

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