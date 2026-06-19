Los derechos del Preakness retornan a Maryland. Ya no serán del Grupo Churchill Downs

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El estado de Maryland iguala el precio de 85 millones de dólares que pide el Grupo de Churchill Downs (CDI) por los derechos de propiedad intelectual de la carrera, más importante del estado; el Preakness Stakes, segundo peldaño de la triple corona en Estados Unidos. Por lo que Maryland Jockey Club, tendrá el control total, los derechos y los beneficios. Lo que podría ser crucial para el éxito en los venideros años.

Maryland toma el control total de Preakness Stakes

El anterior propietario del Maryland Jockey Club, 1/ST Racing (The Stronach Group), conservaba los derechos de propiedad intelectual del Preakness como parte de un ambicioso plan que contemplaba la adquisición del Maryland Jockey Club por una entidad sin ánimo de lucro. En abril, Churchill Downs Inc. y 1/ST Racing anunciaron un acuerdo para transferir dichos derechos de propiedad intelectual de 1/ST Racing a CDI por un precio de compra de 85 millones de dólares.

Si bien el acuerdo de derechos se anunció el 21 de abril, el estado había conservado el derecho de tanteo sobre la participación de 1/ST Racing en el Preakness mediante una oferta equivalente. El 18 de junio, el gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció la intención del estado de igualar la oferta.

Moore en un comunicado. «Nuestra administración ha realizado inversiones históricas para revitalizar el hipódromo de Pimlico y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la industria hípica de Maryland».

"Esta decisión garantiza un activo vital para nuestro estado, permite a Maryland forjar su propio destino en las carreras de caballos y, aprovechando el estatus icónico del Preakness y asociándose con expertos de la industria para mejorar la experiencia de los aficionados, preserva la posición de Maryland como un actor clave en la Triple Corona para las generaciones venideras."

Nuevo escenario para el Preakness

Las carreras de caballos en Maryland apuestan por un plan para construir un nuevo hipódromo en Pimlico que se convierta en su sede principal, mientras que Laurel Park se transformará en un centro de entrenamiento. El Preakness se celebró en Laurel Park este año, pero está previsto que regrese a Pimlico en 2027, aunque las instalaciones no estarán completamente listas para entonces. El plan es utilizar instalaciones temporales mientras continúan las obras.

La adquisición de la propiedad intelectual del Preakness asegura uno de los activos más emblemáticos de Maryland y crea una oportunidad para generar aún mayor valor económico a través del turismo, la inversión empresarial, el patrocinio, la creación de empleo y la actividad cultural.

Fuente: Marylandjockeyclub.com