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De México para el mundo: El jockey Juan Hernández consigue la victoria en el Palace Of Holyroodhouse Stakes en Ascot

El veloz americano conquista la recta británica y rompe el maleficio de Wesley Ward

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Darwin Dumont
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 01:58 pm
De México para el mundo: El jockey Juan Hernández consigue la victoria en el Palace Of Holyroodhouse Stakes en Ascot
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La última carrera del penúltimo día del Festival Racing Royal Ascot, fue reservada para el Palace Of Holyroodhouse Stakes en 1,000 metros valorado por $150,000 en la que el jockey mexicano Juan Hernández impuso al veloz Bacio (USA) para el entrenador Wesley Ward.

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El Palace of Holyroodhouse Stakes es un handicap de puros velocistas de tres años, disputado sobre la recta de 5 furlongs (aproximadamente 1,000 metros). La prueba reunió a un masivo y complicado lote de 27 competidores.

Desde la apertura de las puertas, Juan Hernández aprovechó al máximo el cajón de salida número 31, una posición exterior ideal para la estrategia del equipo estadounidense. Bacio, hijo de Maclean's Music en Katie's Kiss, saltó con una tremenda agilidad y se adueñó de inmediato de la punta con su característico estilo de "correr y sostener", el potro norteamericano marcó parciales prohibitivos que sacaron de paso a la gran mayoría de sus rivales europeos.

Este triunfo representa el cuarto éxito en cinco salidas para la campaña de Bacio. El tiempo cronometrado fue de 58.10 segundos para la distancia de un kilómetro.

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