Sin filtro ni censura: Poderoso propietario estalla contra autoridades hípicas

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La New York State Gaming Commission en horas de la tarde emitió un comunicado en la cual indica la suspensión de 10 días y 1,000 dólares por el caso del ejemplar Forte, ganador del Hopeful Stakes (G1), y Campeón Potro de 2 años. Ejemplar que salió positivo al medicamento “meloxicam” y que hasta la fecha estuvo engavetado.

Decisión tomada y definitiva

Tras el anuncio de la comisión newyorkina, el propietario de Forte, Mike Repole, estalló en su red social X, en la cual expresó su descontento, en un extenso tuit. Citamos:

“La New York State Gaming Commission es todo lo que está mal con la regulación de las carreras de caballos.

Es todo lo que está mal con la regulación de las carreras de caballos.

En mi opinión, son incompetentes, inflexibles, arrogantes y completamente desconectados de las personas y los caballos a los que se supone que deben servir. Todd Pletcher acaba de ser suspendido 10 días por un problema que ni siquiera sería una violación bajo las reglas nacionales más estrictas de hoy.

Piensen en eso. Mientras negociábamos de buena fe y avanzábamos, las reglas cambiaron, la terquedad se instaló y entonces el sentido común abandonó la habitación.

Esto debería haberse resuelto hace años.

En cambio, ganó la burocracia.

Ganaron los egos.

Ganaron los abogados financiados por los contribuyentes.

El deporte perdió.

Luego intentaron intimidarme para someterme.

Mala jugada.

He pasado toda mi vida apostando por mí mismo, luchando por lo que creo y enfrentándome a personas que piensan que un título gubernamental les da el derecho de empujar a los demás.

Este caso continuará el tiempo que sea necesario.

Si eso significa llegar hasta la Corte Suprema, que así sea.

Lo verdaderamente asombroso es cuánto dinero de los contribuyentes está dispuesto a desperdiciar Nueva York defendiendo una posición que no tiene sentido en el entorno actual.

Las carreras de caballos ya tienen suficientes problemas.

Los caballos merecen algo mejor.

Los propietarios merecen algo mejor.

Los entrenadores merecen algo mejor.

Los jinetes merecen algo mejor.

Los mozos, los caminadores, los jinetes de ejercicio, los veterinarios, los criadores, las granjas y los trabajadores de la zona trasera merecen algo mejor.

Y los apostadores y jugadores que ayudan a financiar este deporte merecen algo mejor.

Saratoga es un gran lugar para correr. Caro, pero genial.

Pero Todd, yo y muchos otros no necesitamos la tontería de Belmont Park y la New York Gaming que viene con hacer negocios en Nueva York.

Nueva York acaba de gastar, muy probablemente desperdiciar, más de $500 millones construyendo una nueva pista.

Sin embargo, la arrogancia de los reguladores de Nueva York continúa alejando a las mismas personas que invierten en el deporte.

Los propietarios tienen opciones.

Los entrenadores tienen opciones.

Los hombres de caballos tienen opciones.

Los estados tienen opciones.

Kentucky entiende que las carreras de caballos tratan sobre caballos y personas.

Podemos simplemente correr por MÁS dinero en Churchill Downs y una de sus otras pistas con la mitad de los gastos.

Demasiado a menudo, Nueva York actúa como si las carreras de caballos se trataran de reguladores y poder.

Esa arrogancia está llevando exactamente a lo que merece.

Un edificio nuevo, costoso, hermoso y VACÍO, con menos caballos.

Menos propietarios.

Menos entrenadores.

Menos apostadores.

Menos clientes.

Y menos razones para que la gente venga.

Aparte de las grandes carreras de stakes, Todd y yo estamos seriamente cuestionando cuánto apoyo anual queremos darles a las carreras de Nueva York.

Para ser honesto, correr aquí no ha sido muy divertido. Todd y yo estamos lejos de ser perfectos, pero realmente tratamos de representar bien las carreras de Nueva York y todas las carreras en general.

Las carreras de caballos no necesitan más burocracia.

Las carreras de caballos no necesitan más política.

Las carreras de caballos necesitan liderazgo.

Y Nueva York desesperadamente necesita algo de eso.

F$&k them.

Su amado Comisionado,

Mike de Queens”

Sin mas y menos.