Ordenan descalificar a Forte cuatro años después de haber ganado un Grado 1

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Sigue la novela sobre las suspensiones acumuladas por el entrenador ganador de ocho premios Eclipse, Todd Pletcher. Días recientes otros de sus ejemplares, Weetamoo, dio positivo a betametasona, por lo que La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos Purasangres (HISA) anunció una nueva sanción.

Forte es despojado del triunfo

Lo cierto del caso, antes de este echo mencionado al comienzo. Pletcher, tenía abierto el expediente desde el 2022 por el caballo Forte, campeón dosañero para la temporada donde “salió prendido” después de triunfar el 5 de septiembre en 2022 en el Hopeful Stakes (G1), un clásico para los dosañeros en recorrido de 1.400 metros (7 Furlongs).

“Una sustancia prohibida que reduce el dolor y la inflamación, fue utilizada en el ejemplar” declararon oficiales de la Comisión de Carreras de Nueva York. El premio de $165.000 correspondiente al primer lugar, fue retenido por las autoridades.

Propiedad de Mike Repole y Vincent Viola, Forte no corrió el Kentucky Derby (G1) por una disposición veterinaria de la Comisión de Carreras de Kentucky.

Por tal motivo, el entrenador miembro del Salón de la Fama, comenzará a cumplir una suspensión de 10 días por este resultado, a partir del 18 de junio de 2026, según una actualización publicada en la página de resoluciones del sitio web de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York (NYSGC).

La comisión también ordenó la descalificación de Forte, entrenado por Pletcher para el propietario Mike Repole, de su victoria en el Hopeful Stakes (G1) de 2022 debido a un resultado positivo por meloxicam. El meloxicam es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo.

Aunque Pletcher emitió un comunicado afirmando que al campeón de dos años nunca se le había recetado ni administrado meloxicam mientras estuvo bajo su cuidado, la resolución inicial resultó en una suspensión de 10 días y una multa de 1000 dólares. Pletcher apeló el caso ante un juez administrativo, quien confirmó dichas sanciones.

Según Equibase, Pletcher no tiene caballos inscritos en las próximas carreras por el momento. La suspensión se extenderá hasta el 27 de junio inclusive.