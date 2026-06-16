¡Otra suspensión más! Encuentran Betametasona en un caballo de entrenador ganador del Premio Eclipse

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La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos Purasangres (HISA) anunció este martes un nuevo proceso de sanción contra el reconocido entrenador Todd Pletcher. La medida responde al uso de betametasona en el ejemplar Weetamoo, ganador de la cuarta carrera el pasado 17 de abril en el óvalo de Keeneland, bajo la monta del jinete francés Flavien Pratt.

Estados Unidos: Sustancia controlada en la mira

Según lo estipulado por la regla 3312 de la HISA, la presencia de esta sustancia medica controlada (o sus metabolitos) conlleva a la apertura inmediata de un expediente sancionatorio. Actualmente, se encuentra pendiente la decisión final sobre la duración de la suspensión para Pletcher, quien suma ocho Premios Eclipse y acumula cerca de 6.000 victorias en su carrera.

El preparador tiene otros casos similares en proceso por casos previos en sus ejemplares, tal como lo dimos a conocer en la publicación de Meridiano.net el pasado 12 de mayo.