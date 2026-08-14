¡Acelera hacia la suerte! El 5y6 de La Rinconada sortea premios de lujo este domingo

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Este domingo 16 de agosto, se celebrará la reunión 32 con una importante programación de 13 carreras entre ellas la edición 71 del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI).

Sella tu cuadro del 5y6: Sorteo Grandes Premios La Rinconada Datos hípicos

Las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos, bajo la gestión del presidente Julio León Heredia informaron con mucha antelación que el juego tradicional del 5y6 viene con grandes premios esto en celebración del tercer paso de la triple corona nacional.

Todos aquellos aficionados que sellen el cuadro del 5y6 a nivel nacional tendrán la oportunidad de participar por el sorteo de un automóvil cero kilómetros modelo Alsvin.

Además del carro cero kilómetros, la premiación incluye también un televisor LG de 75 pulgadas, concebido para disfrutar de las incidencias de las carreras en alta definición y una motocicleta de alta cilindrada (250 cc).

Pero eso no es todo porque todo los que sellen directamente en las taquillas físicas del óvalo de La Rinconada, tendrán doble oportunidad de ganar estos premios:

Un aire acondicionado Split de 12.000 BTU, una lujosa nevera ejecutiva y una motocicleta de paquete de 180 cc.

La invitación convoca a sellar el cuadro del 5y6, hacer las combinaciones numéricas y asegurar la participación en una tarde dominical donde la suerte y el acierto se combinan para cambiar la vida de la fanaticada hípica venezolana.