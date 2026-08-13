Toma nota: En la primera válida corre la yegua que es la imperdible de toda Venezuela

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El espectáculo hípico será este domingo 16 de agosto con la reunión 32 de la presente temporada, por lo que disfrutará de una programación de 13 competencias, entre ellas el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), tercer paso de la triple corona nacional.

Yegua: Imperdible de toda Venezuela 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La octava carrera, primera válida para el 5y6 Nacional, es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras. La prueba se disputará en 1.400 metros y repartirá una bolsa de 33.800 dólares.

Entre las inscritas destaca la importada Grand Gala (USA), llevará el número uno en la gualdrapa. La alazana cuenta con la monta del jinete profesional y de talla internacional Yonkleiver Díaz, además de la preparación de Ramón García Mosquera para el Stud Lema.

La presentada por García Mosquera se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica y en su última llegó quinta a 9 3/4 cuerpos de la ganadora importada Carora’s Dream (USA).

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

Asimismo, la potra estadounidense Grand Gala, cumplió con su entrenamiento el miércoles 12 de agosto, por lo que trabajó de segunda vuelta y ajustó 42.3 para 600 metros, en pelo, cómoda y sin hacerle nada, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

La tresañera estadounidense llega a este compromiso con el favoritismo absoluto de la afición. Su desempeño en el óvalo de La Rinconada respalda el mote de 'Imperdible de toda Venezuela', razón por la cual se perfila como el eje central de las combinaciones para el juego de las mayorías en la cartelera dominical.