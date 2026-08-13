¡Todo terreno! Hijo del campeón Frankel gana una carrera en la playa de Sanlúcar de Barrameda

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Desde 1845, cuando se celebró la primera competencia de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España), este acontecimiento se ha consolidado como un espectáculo único y fascinante del deporte hípico. Su renombre internacional ha cobrado tal magnitud que se hacen las gestiones para que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La temporada 2026 ya está en marcha. Su primer ciclo de competencias abarcó tres jornadas de intensa actividad los días 8, 9 y 10 de agosto. En una de ellas se impuso un ejemplar descendiente de uno de los mejores caballos de carreras de la historia: el legendario invicto británico Frankel, campeón en las pistas y un extraordinario semental.

La sangre de Frankel brilla en la costa española

Flight Leader (GB), un hijo de Frankel en Principal Role, conquistó la primera prueba del domingo 9 de agosto: el Premio Hipódromo de La Zarzuela. La competencia, disputada en distancia de 2.000 metros con una bolsa de 9.350 euros, se desarrolló ante una impresionante multitud que colmó la playa sanluqueña.

Conducido por Diego Sarabia, el representante del establo de Óscar Anaya soportó un hándicap de 61.5 kilos y no encontró oposición alguna en sus tres rivales. De esta manera, resolvió el trayecto de la milla y cuarto con una holgada ventaja de 7 1/2 cuerpos y un tiempo de 2:07.13.

The Snapper (IRE), Cheaper (IRE) y Royal Enclosure (GB) completaron el grupo de competidores superados por Flight Leader. Cabe destacar que en el historial de este ejemplar figura un triunfo de nivel selectivo: el Prix Noailles (Grupo 3) a los tres años de edad, cotizado evento que conquistó en el hipódromo de ParisLongchamp bajo el entrenamiento del prestigioso André Fabre.

El segundo ciclo de carreras en las playas de Sanlúcar de Barrameda se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de agosto.