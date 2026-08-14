Anota los cambios de monta de Irad Ortiz Jr para este viernes 14 de agosto

El tercer día de la séptima semana del Summer Meet en Saratoga Spring, New York, tiene nueve carreras, que inician a la 1:10 p.m. hora venezolana. El jinete Irad Ortiz Jr., no estará cumpliendo con sus compromisos de montas debido a una lesión de su tobillo izquierdo durante la jornada del Whitney Day.
Meridiano: Cambios de montas viernes 14 de agosto
Hoy Saratoga, tiene prevista una cartelera de diez carreras y el jinete Irad Ortiz Jr. no cumplirá con sus compromisos de monta y estará fuera de acción por lesión hasta el 22 de agosto.
Ortiz Jr. tenía programado participar en ocho de las diez carreras de la cartelera de este viernes, por lo que todas sus montas tuvieron que ser reasignadas a jinetes sustitutos de última hora en los reportes oficiales de la New York Racing Association (NYRA)
- 1ª. Carrera: Jets Rio cambia a Ricardo Santana, Jr.
- 3ª carrera: Intellect (FR) sin anunciar.
- 4.ª Carrera: Abrigado cambia a Jose L. Ortiz.
- 5ª. Carrera: Old Time Rocknroll sin anunciar.
- 7ª. Carrera: Glen Airy cambia a Ricardo Santana, Jr.
- 8ª Carrera: Bold Strength cambia a Jose L. Ortiz.
- 9ª. Carrera: Capturing sin anunciar.
- 10.ª Carrera: About Face sin anunciar.
Información tomada de Equibase.com