Mira la estadística que debe superar Pontevecchio para el tercer paso de la triple corona nacional

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La septuagésima primera (71) edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), consagrado como el tercer y último eslabón de la Triple Corona nacional, se disputa a la altura de la séptima competencia de la reunión número 32.

La prueba selectiva marca el cierre del bloque de carreras no válidas de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada. Los ejemplares inscritos miden fuerzas sobre los 2.000 metros de recorrido en busca de la gloria, con el atractivo incentivo de una millonaria bolsa de 195.000 dólares en premios a repartir.

Cuadro de Honor: Clásicos José Antonio Páez – República Bolivariana de Venezuela La Rinconada Datos hípicos

El historial del hipismo venezolano registra un selecto grupo de campeones capaces de dominar la máxima gesta de la hípica criolla. Un total de siete ejemplares lograron la doble corona al anexarse tanto el Clásico José Antonio Páez (GI) (primer paso de la Triple Corona) como el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), (tercer paso de la triple corona nacional).

La lista de los equinos que alcanzaron esta hazaña comprende a:

1990: El ejemplar Mano a Mano conquistó la gloria bajo la efectiva conducción del recordado jinete Roger Rengifo y la preparación del maestro Julio Ayala Coronil.

1993: El purasangre World se alzó con la victoria guiado por el jinete zuliano Jorge Gerardo Bracho, bajo el cuidadoso entrenamiento de Daniel Pérez.

1998: El campeón Montezuma brilló en la pista con la magia del recordado “Ángel de la fusta”, Ángel Alciro Castillo, respaldado por la cuadra del fallecido preparador Miguel Contini.

2011: El ejemplar IL Macchiato rubricó su nombre en la historia conducido por Jean Carlos Rodríguez y presentado por el trainer Oscar Manuel González.

2012: El tordillo Chao se impuso de manera contundente con el talento del “Ciclón” Santiago González sobre los estribos y la acertada estrategia del preparador Rubén Lanz.

2018: El destacado Bukowski cerró este selecto grupo de dobles coronados con la monta de Jorge Urdaneta y la efectiva cuadra de José A. Uzcátegui.

Entre los aspirantes al título de la edición del tercer paso de la Triple Corona nacional destaca el potro Pontevecchio (número 6). El tresañero cuenta nuevamente con la monta del jinete Hemirxon Medina y la efectiva preparación de Germán Rojas, bajo los clásicos colores del Stud Rampana.

De cristalizar la victoria en esta prueba selectiva, Pontevecchio no solo se alza con la preciada doble corona, sino que inscribiría su nombre con letras doradas al convertirse en el octavo ejemplar en la historia de la estadística en conquistar tanto el primer paso como este exigente cierre de la triple tiara.