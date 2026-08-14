José Luis Ortiz firma un póker de victorias y se convierte en líder de dinero

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Este jueves, en el segundo día de la séptima semana del Summer Meet de Saratoga Race, en New York, en la cual se disputaron nueve carreras, el jockey Derby Winner José Luis Ortiz firmó por segundo día consecutivo un póker de victorias para totalizar ocho en dos días. Además, se convierte en el líder de producción en la presente temporada en Estados Unidos, desplazando a su hermano mayor, quien se encuentra ausente por lesión, hasta el próximo sábado 22 de los corrientes.

Saratoga Race: José Luis Ortiz fue el más valioso por días consecutivos

El jockey José Luis Ortiz suma una tarde de éxitos en el meeting de New York, con un nuevo póker de victorias. Ortiz comenzó la jornada en la primera carrera encima de Combat Move para Linda Rice, en un Maiden Special Weight para yeguas de tres años y más en distancia de 1,100 metros con registro de 1:04.18 en pista de arena.

Acto seguido, en la cuarta carrera llevó las riendas de Midnight Concerto, para Kenneth McPeek, en un Allowance Optional Claiming de $120,000 en recorrido de 1,900 metros en pista de grama en crono de 1:56.59. Luego estuvo sobre los lomos del ejemplar Mascara, en un Claiming de $43,000 con un pago de $7.64 a ganador y registro de 1:11.32 para 1,200 metros en pista de arena para el entrenador Roberto Diodoro.

Finalmente, en la séptima de la cartelera, lleva al parque de vencedores a Shoot It Time en distancia de 1,100 metros en pista de grama con un registro de 1:02.81 con pago de $3.20 a ganador para el entrenador Wesley Ward.

Meridiano: José Ortiz nuevo líder en dinero

Con estas cuatro victorias obtenidas por el boricua José Ortiz en la jornada de este miércoles en Saratoga, suma 202 victorias en la temporada de un total de 3,665 en Estados Unidos. En cuanto a la producción de dinero, tomó el control del leaderboard con ganancias de $25,923,477 para sus conexiones.

Este viernes Saratoga programó diez carreras y José L. Ortiz tiene siete montas registradas según Equibase. Sin embargo, podría ser más en sustitución de su hermano lesionado.