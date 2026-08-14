Pendiente: Entérate del ejemplar que no es favorito y luce un ajuste para ganar en el 5y6 dominical

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Este domingo 16 de agosto se disputará la reunión número 32 de la temporada anual, la cual tendrá una programación de 13 carreras entre ellas, la edición 71 de Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), tercer y último paso de la Triple Corona nacional.

En la novena competencia, segunda válida es para el lote de caballos nacionales e importados de seis y mas años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el trayecto de 1.400 metros y con la hora de la partida para las 4:35 de la tarde.

Ejemplar: R32 5y6 La Rinconada Datos hípicos

El seisañero Zio Giaccof (número 7) es uno de los competidores inscritos para está prueba válida, con la monta de Hemirxon Medina y la preparación de Eliecer Gómez. Ahora va con 300 metros más en donde pondrá toda su capacidad física para dar una buena actuación.

Asimismo, este ejemplar muestra mucha mejoría gracias a los ejercicios matutinos previos por parte del propio trainer Gómez y eso quedó demostrado en su última actuación del día 26 de julio en la arena caraqueña, donde fue capaz de llegar tercero a cuatro cuerpos del ganador Freites Pe.

Justamente el equipo de Meridiano Web estuvo presente este miércoles en el óvalo caraqueño y en entrevista del propio Gómez comentó acerca de su pupilo: “De verdad que para esta ocasión el caballo ostenta una condición envidiable hoy en día, se encuentra muy bien. Considero que será un hueso duro de roer para esta segunda válida”.

Ajuste para ganar: 5y6 La Rinconada

Este jueves 13 de agosto, el pupilo de Gómez trabajó de segunda vuelta y ajustó 28.4 para 400 metros, en pelo, cómodo en la recta de enfrente, así se dio a conocer en la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos para el 5y6: Caballos