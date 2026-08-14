Mira esto: En el ciclo no válido de la R32 hay un ejemplar que logró el mejor tiempo en La Rinconada

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Este domingo 16 de agosto, el hipismo nacional celebrará su reunión número 32 de la temporada oficial, una jornada que promete emociones intensas con un programa de 13 carreras en el hipódromo La Rinconada.

La prueba central de la tarde será el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), reservada para potros de tres años que representa la prueba de fuego definitiva y el cierre de la codiciada triple corona nacional.

Será un espectáculo donde la emoción y la adrenalina será el principal protagonista, además que por celebrarse el último paso de la triple corona habrá sorteos con diferentes premios entre ellos un vehículo cero kilómetros, por lo que debe sellar el cuadro o en las taquillas del propio óvalo caraqueño o a través de las páginas de apuestas autorizadas por el INH.

Ejemplar: Ciclo no válido R32 La Rinconada Datos hípicos

En la cuarta de la tarde dominical es para caballos nacionales e importados de cinco años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

El ejemplar número siete, Canciller es uno de los participantes para esta prueba del ciclo no válido, la cual, será montado por Jhonathan Aray y preparado por Luis Peraza.

El cincoañero se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica y viene de llegar cuarto a 8 1/4 cuerpos del ganador Rey de Copas.

El pupilo de Peraza se ha destacado por ser un corredor que se mantiene en buenas condiciones físicas y sus briseos han sido excelentes, goza de buena salud y ha mostrado buenas figuraciones, por lo que debe ser tomado en cuenta.

Ajuste previo: La Rinconada

El jueves 13 de agosto el pupilo del Stud Firme trabajó de segunda vuelta y ajustó 43.2 para 600 metros, en pelo, cómodo, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Caballos