¿Buscas asegurar? Revisa los datos con más fuerza y la jugada larga para la R32

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La reunión número 32, está pautada para este domingo 16 de agosto con un total de 13 competencias que incluye un evento selectivo, a partir de la 1:00 de la tarde, como es de costumbre en el Hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Prince Of Success: La llave con Winder Véliz resulta ideal para este purasangre, aficionado a correr pegado a la baranda interior. Dejamos de lado su presentación reciente tras el aumento de 100 metros en el recorrido, condición que lo proyecta como el de mayor avance en el remate de la tercera carrera del ciclo no válido. A pesar de la presencia de un contendor de peligro por la parte exterior, si el presentado de Domingo Aquino acciona cerca de los punteros, rematará con éxito en los metros finales.

Gran Gala (USA): Pese al recargo de 57 kilos sobre el lomo de su jinete, esta descendiente de Practical Joke posee la velocidad suficiente para dominar las acciones en el tiro de 1.100 metros. El roce acumulado en competencias jerárquicas constituye su principal respaldo ante este lote. Por ningún motivo se debe descuidar a esta pupila del establo de Ramón García Mosquera con la monta de Yonkleiver Díaz.

Mitología: La descendiente de Manchester reaparece tras un descanso de 70 días en el óvalo de La Rinconada, ahora bajo el entrenamiento del efectivo Riccardo D'Angelo. Sus aprontes en pista confirman una excelente condición física, a lo que se suma la conducción de Jaime Lugo para asegurar el compromiso. Esta yunta mantiene una contundente efectividad del 49%, producto de 18 victorias en 37 presentaciones. Yegua indescartable dentro del 5y6 nacional.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Uno de los que gusta para este tipo de jugada es el caballo Sr. Gato Pardo (13) que participa en la sexta válida para el juego de las mayorías, con la monta del jinete profesional Yoelbis González que ya lo conoce y ahora más puesto va estar metido en la pelea en carrera pareja.