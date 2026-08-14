Baja en el 5y6: Se presenta un retiro oficial en la tercera válida de la R20 en Hinava

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La vigésima reunión será este sábado 15 de agosto con la cartelera de nueve competencias entre ellas la Copa “Tintoreto”, mientras que el tradicional juego del 5y6 Nacional será a la altura de la cuarta competencia.

Este viernes 14 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos publicó a través de las redes sociales de la arena valenciana la información de otro ejemplar que tampoco estará presente en la cartelera de la jornada sabatina, pero está vez en el juego de las mayorías.

Yegua: 5y6 R22 Hinava Datos Hípicos

Princess Abarrio, que sería montada por el jinete aprendiz José Perozo y contaba con la preparación de Renny Verastegui para los colores del Stud Elite Horse Racing Stable es una de las yeguas que, se encontraba inscrita para la sexta competencia, tercera válida para el lote de yeguas de tres y más años, que no hayan ganado en los últimos seis meses, en distancia de 1.400 metros.

La nacida y criada en el Haras Paumar venía de llegar séptima a siete cuerpos de la ganadora Rochy en la prueba del pasado sábado 25 de julio. Culminada la carrera, el jockey Jaime Lugo informó a la junta de comisarios que su conducida Princess Abarrio recibió un golpe en el aparato.

Motivo del Retiro: Hinava

A través de la información del INH, la pupila de Verastegui queda retirada por motivo de Tendinitis miembro anterior derecho.

Con este retiro se suma también al retiro de Chiefsttar en la primera competencia.