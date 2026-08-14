¿Te gustan The Last Dance y Miss Morgan? Revisa las claves de sus compromisos en La Rinconada

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Todo se encuentra a punto para una nueva jornada de emociones en el hipódromo La Rinconada. Este domingo 16 de agosto, la trigésima segunda reunión del calendario oficial presentará una atractiva cartelera de 13 competencias, encabezada por la disputa del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), evento reservado para la escala de 2.000 metros que pondrá fin a la Triple Corona Nacional.

Asimismo, la atención de la afición hípica se concentra en el tradicional juego del 5y6 Nacional. La jornada dominical proyecta cifras de recaudación de primer orden, impulsadas por la presencia de ejemplares con alto respaldo en las preferencias y de información estadística de relevancia para la confección de las distintas combinaciones.

The Last Dance y el reto del número 9 en la segunda válida

A la altura de la novena carrera de la tarde, segunda válida para el juego de las mayorías, hará su aparición el ejemplar The Last Dance. La prueba reúne a un lote de caballos de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras, en un recorrido de 1.400 metros.

El pupilo reaparece tras una pausa de 77 días en la arena y contará con la conducción de Oliver Medina bajo el entrenamiento de Jorge Salvador. En su actuación más reciente, el caballo finalizó en el cuarto puesto de la pizarra.

Más allá del rendimiento en pista, el pupilo lucirá el número 9 en su gualdrapa, una cifra que arrastra un registro particular en este lote. El número 9 acumula seis meses y ocho días sin visitar el recinto de ganadores en la segunda válida de La Rinconada. La última victoria para este número en dicho lapso correspondió al ejemplar Lumiere, conducido por Maikel Rodríguez, un triunfo de carácter sorpresivo que se concretó por vía reglamentaria.

Miss Morgan y la racha del número 5 en la tercera válida

En la décima competencia del programa, correspondiente a la tercera válida, la yegua importada Miss Morgan saldrá a la pista en calidad de principal cotizada de la prueba. La conducida por Jhonathan Aray reúne un amplio favoritismo entre los cátedras e hípicos de la jornada.

Sin embargo, el aspecto estadístico añade un elemento de análisis para los selladores. La yegua lucirá el número 5 en su gualdrapa, un dorsal que no logra el triunfo en la tercera válida desde hace 10 meses y 18 días. La última victoria para una gualdrapa con ese número en esa competencia específica la registró el purasangre Quantum Leap, bajo la fusta de Jaime Lugo.

Información estratégica para el sellador: La Rinconada

Estos datos numéricos y estadísticos no buscan alterar las preferencias de la fanaticada hípica ni condicionar los pronósticos establecidos. No obstante, representan variables de valor analítico a la hora de evaluar los riesgos y estructurar las combinaciones en el sellado del 5y6 Nacional.