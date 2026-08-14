Uno de los potros deja el mejor crono previo al Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 32 se celebra este domingo 16 de agosto, en el hipódromo La Rinconada, por lo que la afición disfrutará de una cartelera de 13 carreras entre ellas, el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), tercer y último paso para la triple corona nacional.

Potros: Ciclo No Válido R32 La Rinconada Datos hípicos

Dentro de la programación se correrá precisamente el mencionado clásico, para ejemplares nacionales de tres años, en distancia de 2.000 metros, y tendrá una premiación de 195.000 dólares a repartir.

El potro Big Valdi (número 2) es uno de los participantes para esta importante selectiva, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y entrenado por el “Rey de la Efectividad” Riccardo D’Angelo, y se perfila como el primer favorito de Gaceta Hípica.

El tresañero, viene de ganar el Clásico Cría Nacional (GI), segundo paso con ventaja de medio cuerpo de Pontevecchio.

Ahora entre estos dos potros van por la revancha por la doble corona, y será un espectáculo de gran nivel para la afición hípica.

Ajuste extraordinario: La Rinconada

Este jueves 13 de agosto, el castaño ajustó 40.3 para 600 metros, contenido, con un remate de 12.2 segundos, publicado por la hoja de ajuste por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Ejemplares