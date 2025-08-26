Estos son los récords de más jonrones por cada posición en el terreno (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque sea complejo diseñar un lineup solo basado en la capacidad que tenga cada jugador de sacar la bola del parque, la reciente hazaña de Cal Raleigh habla de cuán raro es ver a un receptor conectando tantos vuelacercas.

No en vano, el pasado domingo, el catcher estadounidense de Marineros de Seattle se convirtió en el jugador de su posición con más jonrones en una misma temporada (con 49). De tal modo, dejó atrás la mejor marca entre sus colegas, lograda en 2021 por el venezolano Salvador Pérez (48).

Los más poderosos puesto por puesto

Este hipotético lineup de jonroneros, solo posee un nombre repetido y es el del icónico infielder, Álex Rodríguez. Esto se debe a que el dominicano registró en 2007 la mejor marca para un tercera base (54) e hizo lo propio entre campocortos en 2002 (57), en lo que respecta a este renglón ofensivo.

Sin embargo, esta alineación de poder luciría de la siguiente manera:

*Catcher: Cal Raleigh con 50 jonrones en 2025 (hasta ahora).

*Primera Base: Mark McGwire (70 vuelacercas en 1998)

*Segunda Base: Marcus Semien (45 en el 2021)

*Tercera Base: Álex Rodríguez (54 en el 2007)

*Campocorto: Álex Rodríguez (57 en el 2002)

*Jardinero Izquierdo: Barry Bonds (73 en el 2001. Mejor marca de todos los tiempos)

*Jardinero Central: Aaron Judge (58 en 2024)

*Jardinero Derecho: Sammy Sosa (66 en el 1998)

*Bateador Designado: David ''Big Papi'' Ortiz (54 en 2006)