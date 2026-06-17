Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: Argentina 1 - 0 Argelia | Messi abre el marcador con un golazo

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Theoscar Mogollón González
Martes, 16 de junio de 2026 a las 08:46 pm
Mundial 2026: Argentina 1 - 0 Argelia | Messi abre el marcador con un golazo
Foto: @afaseleccion

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