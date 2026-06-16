Mundial 2026: Tim Payne aprovecha su revuelo y ficha por este club sudamericano

Suscríbete a nuestros canales

El defensor neozelandés Tim Payne está siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026. Eso sí, más desde lo mediático, por su irrupción en las redes sociales, que lo han llevado a ser conocido en el plano internacional.

Ahora bien, todo ese revuelo que ha generado su nombre, desde que un influencers argentino lo pusiera en la palestra, le habría ayudado a cambiar de aires en su carrera de clubes porque estaría a un paso de concretar su llegada a una institución sudamericana.

Se trata del Club Olimpia de Paraguay, quien tendría todo muy adelantado para concretar ese movimiento que ha generado sorpresas en distintos medios de la prensa internacional.

Mundial 2026: Tim Payne jugará la Sudamericana

Según fuentes británicas citadas por Sky Sports, así como en Paraguay con medios como La Nación y Diario Hoy, el defensor de 32 años rubricaría el documento una vez se cierre el recorrido de la Copa del Mundo.

Incluso, desde la cuenta oficial de Olimpia, se dejó entrever que ya estaría cerrado esta unión por el mensaje difundido en X (antes Twitter) con dos emojis —uno con un brazo flexionado acompañado de la bandera de Nueva Zelanda— una clara referencia a la incorporación.

“Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”, escribió también César Luis Merlo, reconocido periodista por su fiabilidad en el mercado de fichajes.

Actualmente, Tim Payne representa a la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y llegaría al Olimpia a jugar la Sudamericana procedente de Wellington Phoenix.