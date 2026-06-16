Mundial 2026: Kylian Mbappé rompe récords con su doblete ante Senegal

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En el encuentro disputado hoy frente a Senegal, Kylian Mbappé ha vuelto a confirmar su estatus de leyenda viva al anotar un doblete fundamental que lo coloca, oficialmente, a la altura de los más grandes.

Con estos dos goles, el delantero estrella ha alcanzado la cifra de 58 goles con la selección absoluta, superando el registro histórico de Olivier Giroud como el máximo anotador de la historia de la selección francesa.

Lo que hace aún más impresionante este hito es la juventud del delantero del Real Madrid, quien continúa reescribiendo los libros de récords a un ritmo vertiginoso.

Se acerca al récord de Klose

Más allá de su impacto en el registro histórico de Francia, el doblete de "Kiki" resuena con fuerza en los anales de la Copa del Mundo.

Cada celebración del delantero acorta la distancia hacia una de las metas más ambiciosas del deporte, convertirse en el máximo goleador histórico de la historia de los Mundiales (actualmente el récord lo tiene Miroslav Klose con 16).

Tras esta jornada, "Kiki" se consolida como la gran amenaza para las marcas que hasta ahora parecían inalcanzables. Bajo la presión de una Copa del Mundo y con la mirada del planeta puesta sobre él, Mbappé ha demostrado una vez más su capacidad de superar récords con una naturalidad pasmosa.

El equipo francés, impulsado por el momento estelar de su capitán, se prepara para los próximos retos del torneo con la convicción de tener en sus filas a un jugador capaz de marcar la diferencia en cada segundo sobre el terreno de juego.