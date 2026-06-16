Mundial 2026: Ángel Di María envía emotivo mensaje a la Selección Argentina

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A pocas horas del esperado debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, una voz autorizada ha alzado la mano para unir al pueblo argentino.

Ángel Di María, histórico baluarte y pieza clave en las conquistas recientes de la "Albiceleste", ha compartido un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram que ha resonado con fuerza en todos los rincones del país.

En su publicación, el "Fideo" envió buenos deseos y se posicionó al mismo nivel que los millones de argentinos que hoy sueñan con una nueva gesta: "Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo".

"Sé lo que se siente estar ahí, y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha. Y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!", afirmó.

Puente entre el pasado y el presente

El mensaje adquiere una dimensión especial al recordar que esta es la primera gran cita internacional en años en la que Ángel Di Maria no forma parte de la delegación dentro del terreno de juego.

Su transición de héroe de finales a ferviente seguidor subraya la unidad de un grupo que, bajo el liderazgo de Lionel Messi y la dirección de Lionel Scaloni, busca prolongar el legado dorado de la selección.

Con el apoyo de sus leyendas y la pasión de su hinchada, la Selección Argentina salta al campo para medirse a Argelia, con el único objetivo de repetir la historia y defender la gloria.