Mundial 2026: Lionel Messi comanda el once inicial de Argentina para el debut

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La espera ha terminado y la respiración ha vuelto al cuerpo de millones de fanáticos albicelestes. Tras arrastrar una intensa preocupación en el entorno de la selección de Argentina por una molestia en el isquiotibial izquierdo, se ha confirmado oficialmente que Lionel Messi está recuperado y será titular hoy en el partido inaugural del Grupo J ante Argelia.

El encuentro, que se disputará en el Kansas City Stadium, paraliza la agenda deportiva global al escenificar el arranque oficial del vigente campeón de la Copa del Mundo. Aunque las alarmas se habían encendido hace dos semanas tras una sustitución con el Inter Miami debido a la fatiga muscular, la evolución del capitán bajo los cuidados médicos ha sido óptima, permitiéndole alinearse desde el primer minuto bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Un estreno histórico: El club de las seis copas

El pitazo inicial de este martes no representará un debut más para el rosarino. Al pisar el césped estadounidense, Messi firmará un registro sin precedentes en los anales del fútbol moderno:

Sexta Copa del Mundo: Se convierte oficialmente en el primer futbolista argentino en disputar seis ediciones mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), igualando una marca de longevidad que comparte con el portugués Cristiano Ronaldo.

Defensa de la Corona: Argentina asume el reto histórico de emular a las únicas naciones que han logrado revalidar un campeonato mundial de forma consecutiva de manera documentada: Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Récords en la mira: Afianzado como el jugador con más presencias mundiales (26 partidos) y el máximo goleador histórico de su país en esta competencia (13 goles), el "10" busca estirar una leyenda que ya tocó el cielo en Lusail hace cuatro años.

El rival y el escenario

La Albiceleste iniciará su camino en este Grupo J frente a una escuadra de Argelia que regresa a las Copas del Mundo por primera vez desde 2014, tras liderar con autoridad las clasificaciones del continente africano.

El historial entre ambas naciones registra un único antecedente directo de carácter amistoso en el año 2007 (con triunfo argentino 4-2 en Barcelona), un duelo recordado anecdóticamente por ser el escenario donde un joven Messi anotó su primer doblete internacional con la selección absoluta. Hoy, casi dos décadas después y portando los parches dorados de campeón del mundo, el atacante de 38 años vuelve a cruzar caminos con el conjunto africano en una realidad completamente distinta, pero con el mismo instinto competitivo.

La presencia del capitán en el once inicial no solo disipa las dudas tácticas del cuerpo técnico, sino que inyecta la carga anímica definitiva a un plantel argentino que cuenta con 17 sobrevivientes de la gesta de Catar 2022 y que llega consolidado tras adjudicarse la Copa América. Con Messi al frente, la defensa del título mundial ha comenzado formalmente.