Mundial 2026: ¿La revelación? La AFC se mantiene invicta en la cita mundialista

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Contra todo pronóstico, las selecciones pertenecientes a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) han protagonizado un arranque mundialista impecable, erigiéndose como la gran sorpresa competitiva y manteniendo su condición de invictas en esta primera jornada de la fase de grupos.

Con un despliegue táctico disciplinado y una capacidad de respuesta que ha puesto en aprietos a potencias futbolísticas tradicionales, los equipos asiáticos han demostrado que la brecha competitiva es, hoy más que nunca, cosa del pasado.

Resultados hasta el momento

El desempeño de los representantes de la AFC en el Mundial 2026 ha sido notable, logrando resultados que ya resuenan en todo el planeta.

Corea del Sur VS Chequia 2-1 Australia VS Turquía 2-0 Japón VS Países Bajos 2-2 Irán VS Nueva Zelanda 2-2 Qatar VS Suiza 1-1 Arabia Saudita VS Uruguay 1-1

El foco sigue en la AFC

Mientras el torneo avanza, la expectación se mantiene sobre el bloque asiático. La solidez mostrada hasta ahora promete mantener el nivel de exigencia en la segunda jornada, pero aún faltan tres selecciones asiáticas que deben hacer su estreno en la Copa del Mundo.

Jordania, Irak y Uzbekistán completarán el debut de las selecciones de la confederación, buscando prolongar esta racha positiva y confirmar que la AFC ha llegado al Mundial 2026 para marcar un antes y un después en su historia.

Este inicio invicto no es casualidad, sino el reflejo de una evolución técnica y estratégica que está dejando huella en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.