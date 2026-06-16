El Mundial 202 emula un récord histórico de empates que no se veía desde hace 68 años

Suscríbete a nuestros canales

La paridad y el cálculo estratégico se apoderaron por completo de la Copa del Mundo de la FIFA. En un despliegue de paridad absoluta que ha dejado boquiabiertos a los analistas de datos, los cuatro partidos programados para la jornada de ayer concluyeron en empate.

Este suceso representa apenas la segunda ocasión en toda la historia de los Mundiales en la que se registran cuatro igualdades en un solo día, emulando un récord que permanecía intacto desde hace exactamente 68 años. La extrema competitividad de las plantillas y el temor a debutar con una derrota en la fase de grupos propiciaron un escenario donde nadie cedió terreno, sellando un lunes de paridad total.

Las pizarras finales reflejaron distintas dinámicas de juego, pero el mismo desenlace divisorio de puntos:

España 0 - 0 Cabo Verde: Una de las grandes sorpresas tácticas de la fecha. La campeona del mundo de 2010 no pudo descifrar el cerrojo defensivo impuesto por el combinado africano, firmando una igualdad sin goles.

Bélgica 1 - 1 Egipto: Un choque de estilos europeo y africano sumamente físico que terminó equilibrándose tras los 90 minutos de juego, dejando a ambas escuadras con un punto en sus respectivos casilleros.

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: La escuadra charrúa no logró imponer su jerarquía histórica ante un ordenado conjunto saudí, dividiendo honores en un compromiso de alta intensidad en la mitad de la cancha.

Irán 2 - 2 Nueva Zelanda: El encuentro más emocionante de la cartelera en cuanto a efectividad de cara al arco. Asiáticos y oceánicos intercambiaron golpes en un ida y vuelta electrizante que decoró el cierre de la jornada con cuatro anotaciones en total.

Un fenómeno que evoca el pasado

Para encontrar el único antecedente de una jornada idéntica, los historiadores del balompié deben remontarse casi siete décadas atrás. Aquella mítica fecha de paridad masiva sentó un precedente que parecía imposible de repetir en el fútbol moderno, caracterizado por propuestas ofensivas y dinámicas comerciales que suelen castigar el conformismo del empate.

Sin embargo, el orden táctico impuesto por los cuerpos técnicos en la actualidad y la madurez competitiva de naciones consideradas tradicionalmente "emergentes" (como Cabo Verde y Nueva Zelanda) han vuelto a nivelar las fuerzas en el torneo deportivo más importante del planeta.