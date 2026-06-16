Mundial 2026: ¿Cómo fue el desempeño de Tim Payne en su debut?

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La jornada de este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 fue pareja por completo y solo basta con revisar los resultados de sus cuatro partidos, uno de ellos, por cierto, con mucho foco porque representaba el debut de Tim Payne en el torneo.

Sí, el jugador de Nueva Zelanda que se ha convertido en una celebridad en las redes sociales desde que un influencer argentino decidió ponerlo en la palestra y pedirle a su comunidad que lo siguiera en sus plataformas audiovisuales.

Lo cierto es que desde allí ha generado mucho revuelo y mucha expectativa con lo que pueda hacer en esta Copa del Mundo y, por lo pronto, inició su recorrido con empate a dos goles ante Irán en el Grupo G.

Mundial 2026: ¿Cómo le fue a Tim Payne ante Irán?

El mediático futbolista salió desde la titular para ocupar el sector por derecha en el ataque de los suyos y en la faceta que le encomendaron ganó en duelos terrestres dos de tres, uno de tres en duelos aéreos, recuperó dos balones, interceptó en una oportunidad y no fue driblado en el encuentro.

Su valoración general en el portal de Sofascore, especializado en puntuar el desempeño de los futbolistas, le dio un 6.1, la octava mejor evaluación de su equipo.

Justamente, en lo que sí quedó a deber un poco más fue en el apartado ofensivo, por ejemplo, completó 13 de 19 intentados en el campo contrario (68%), así como su porcentaje general fue del 81% con 26 de 32 intentos completados con éxito.

Tim Payne y su selección volverán a la acción en este Mundial 2026 el próximo domingo 21 de junio ante Egipto y luego el 26 del mismo mes contra Bélgica.