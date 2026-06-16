Mundial 2026: Argentina con hambre de goles sale a defender su título ante Argelia

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Con cinco triunfos seguidos en su preparación y el título del último torneo mundialista de fútbol, la selección de Argentina debuta hoy frente a Argelia, un equipo africano que llega a esta competencia listo para mostrar un sólido enfoque táctico y, sobre todo, con el deseo de ofrecer una gran actuación ante un rival tan formidable.

Argentina y Argelia marcan el inicio del campeón del mundo en el Grupo J de este torneo. El encuentro se llevará a cabo en el Kansas City Stadium, bajo la dirección del árbitro polaco Szymon Marciniak.

El equipo argentino tiene claro que la etapa de grupos es igual de crucial que cualquier otra fase del torneo, lección que aprendió de la peor manera en su apertura contra Arabia Saudita en Qatar. A pesar de que el final fue satisfactorio, quieren evitar repetir esa mala experiencia y buscarán imponerse desde el principio.

Debido a las muchas sorpresas que se han visto en esta edición, lo más sensato es anticipar lo que se supone que harán para intentar superar al contrario.

Argentina cuenta con las mayores posibilidades de ganar, gracias a su estilo de juego dinámico y eficaz, aunque Argelia ofrecerá una notable resistencia. En términos de nombres, la Albiceleste tiene una plantilla más fuerte, por lo que se espera que logre la victoria.

Messi agranda su leyenda

Un gran aliciente histórico recae sobre Lionel Messi, quien cumplirá 39 años durante el torneo y será el primer jugador en la historia en participar en 6 Copas del Mundo. Curiosamente, su debut se produce exactamente 20 años después de su primer partido en un mundial (16 de junio de 2006).

La oncena de Argelia logró clasificarse de manera convincente, anotando 24 goles en 10 partidos de eliminatorias africanas.

Su principal atacante es el delantero del Wolfsburgo, Mohammed Amoura, quien fue el máximo goleador de las eliminatorias con 10 goles. El equipo confía en su estilo de juego vertical y físico, liderado por la experiencia de su capitán, Riyad Mahrez.