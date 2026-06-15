Mundial 2026: Luis de la Fuente da explicaciones tras el empate de España

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Tras el empate sin goles frente a la selección de Cabo Verde en el debut de España en la Copa del Mundo 2026, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, compareció en rueda de prensa para analizar el desempeño de la "Roja" y responder a las críticas surgidas tras un resultado inesperado en el estreno mundialista.

Lejos de mostrar pesimismo, el técnico se mantuvo firme en su filosofía de juego y transmitió un mensaje de calma y confianza hacia el grupo. "Cuando no ganas, no puedes estar feliz, es evidente".

"Sin embargo, el vestuario está bien y mentalmente fuerte", afirmó De la Fuente, quien reconoció que el 0-0 "no entraba en nuestros planes" iniciales, pero enfatizó que la competición apenas comienza.

Empate sorpresivo

El seleccionador hizo hincapié en la necesidad de mantener la coherencia táctica mientras se corrigen los aspectos que impidieron la victoria.

"Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto", explicó el estratega.

Asimismo, señaló directamente a la gestión de sus estrellas, las cuales están regresando de lesión: "Nico Williams y Lamine Yamal tienen que ir cogiendo confianza y ritmo competitivo".

Con la mirada puesta ya en la segunda jornada, la selección española se prepara para ajustar detalles tácticos y recuperar la efectividad ofensiva, con el objetivo de consolidar sus opciones en la fase de grupos y retomar el control de su destino en este Mundial.