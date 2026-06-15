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Mundial 2026: Apostador habría perdido un dineral tras el empate de España

La selección española fue sorprendida en la primera jornada del Mundial 2026 ante la debutante Cabo Verde

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 15 de junio de 2026 a las 04:51 pm
Mundial 2026: Apostador habría perdido un dineral tras el empate de España
Foto: Miguel Morenatti
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El Mundial 2026 dejó en la jornada de este lunes el resultado más inesperado de la fase de grupos, al menos hasta los momentos. Este fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde por la jornada 1 del Grupo H.

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Una pérdida millonaria por el empate de España

Con una alta probabilidad de ganancia por una victoria de la Roja sobre el combinado africano, muchas apostadores no dudaron en ir con todo en este particular compromiso, sin tener la más mínima idea que al final el marcador nunca se iba a mover.

Esto habría sucedido en la plataforma Polymarket, donde un usuario perdió casi un millón de dólares tras apostar por un triunfo español que nunca llegó.

Según se dio a conocer, la apuesta exacta fue de 999 mil 68 dólares y, de haber ganado, habría recibido un millón 85 mil 943.49 dólares, es decir, habría obtenido una ganancia neta de casi 86 mil dólares.

De acuerdo con las reglas de Polymarket, se trató de una apuesta de “sí/no”, donde se compran acciones para una probabilidad implícita en el mercado. De ganar, cada acción paga 1 dólar, pero la perdedora vale 0; es decir al haber fallado en su predicción, el valor de las acciones compradas para esta apuesta perdieron por completo su valor.

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