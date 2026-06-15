Mundial 2026: Este prometedor atacante rompe todos los esquemas en su debut en Copa del Mundo

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Costa de Marfil no vino a perder el tiempo en el Mundial 2026, que se está desarrollando en Norteamérica, y dio la campanada para quedarse con la primera victoria tras vencer por la mínima (1x0) a Ecuador en la jornada de este domingo 14 de junio. Un tanto solitario de Amad Diallo al 90' selló las acciones a favor de los africanos desde Estadio Filadelfia.

A nivel individual, Yan Diomande firmó una actuación histórica en el triunfo de la selección nacional sobre los ecuatorianos en la Copa del Mundo. De acuerdo con los registros de Opta desde 1966, se convirtió en el primer jugador en un partido mundialista capaz de generar al menos cinco ocasiones de gol, realizar cinco entradas exitosas, ganar más de diez duelos individuales y registrar diez o más toques dentro del área rival en un mismo encuentro.

El joven futbolista marfileño demostró una influencia total en ambas facetas del juego, combinando creatividad ofensiva, intensidad defensiva y una presencia constante en ataque. Sus números reflejan una actuación extremadamente completa, siendo decisivo tanto en la recuperación del balón como en la construcción de oportunidades, una exhibición que ya queda registrada entre las más destacadas estadísticamente en la historia reciente de los Mundiales.

Amad Diallo brilla con Costa de Marfil en su estreno en la Copa del Mundo

Aunque ingresó al terreno de juego recién en el minuto 56, Amad Diallo dejó una huella inmediata en la victoria de Costa de Marfil sobre los sudamericanos en el primer juego del certamen. El atacante revolucionó el partido con su velocidad y capacidad para encarar rivales, convirtiéndose en una de las figuras más desequilibrantes del encuentro.

Su impacto fue tan notable que los cinco regates exitosos que completó durante la noche igualan la cifra más alta registrada por cualquier jugador en el torneo hasta ahora. A pesar de disputar poco más de media hora, Diallo demostró por qué es una de las principales armas ofensivas de la selección marfileña, aportando dinamismo y constante peligro cada vez que tuvo el balón en sus pies.