Mundial 2026: Kylian Mbappé y su poderosa promesa para ser campeón

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Kylian Mbappé es sin duda alguna uno de los nombres más importantes del Mundial 2026. El francés de 27 años tiene como objetivo ganar su segunda Copa del Mundo. En esa línea, el jugador del Real Madrid se comprometió con una tarea clave para lograr el objetivo con Francia.

Mbappé hizo una promesa muy importante para ganar el Mundial 2026: "Tengo que esforzarme más en defensa. Es importante para el equipo, y yo tengo que hacerlo. Empezará en este Mundial, porque queremos ganarlo". Una decisión que celebran en Francia y en el Real Madrid.

Kylian no solo es el capitán de Francia, también es el líder de un equipo plagado de figuras. Los dirigidos por Didier Deschamps son uno de los principales favoritos para ganar el campeonato. En ese contexto, contar con un Mbappé comprometido a nivel defensivo es un plus para ganar.

Kylian Mbappé: su carrera para ser máximo goleador de los mundiales

Kylian Mbappé se ha consolidado como una de los más letales en la historia de los Mundiales. Con 12 goles en dos ediciones (2018, 2022), el atacante francés ha demostrado una eficacia descomunal; situándose a solo 4 tantos de alcanzar al máximo goleador histórico del torneo.

Miroslav Klose es el goleador histórico de los mundiales con 16 anotaciones en cuatro mundiales (2002, 2006, 2010 y 2014). Mbappé está por la labor de superar al mítico delantero alemán. Sin embargo, Lionel Messi está en la carrera con sus 13 goles en 5 torneos y contando.

A pesar de que la leyenda argentina esté en la misma carrera que el francés, el jugador del Real Madrid por juventud (27 años), tiene opciones de jugar más mundiales y ser el goleador histórico de la Copa del Mundo; en Estados Unidos, México y Canadá puede hacer historia.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales:

Miroslav Klose - Alemania: 16 goles Ronaldo - Brasil: 15 goles Gerd Müller - Alemania: 14 goles Just Fontaine - Francia: 13 goles Lionel Messi - Argentina: 13 goles Pelé - Brasil: 12 goles Kylian Mbappé - Francia: 12 goles

Fase de Grupos de Francia en el Mundial 2026

Francia enfrentará en la Fase de Grupos del Mundial 2026 a tres selecciones de diferentes niveles; pero con un poderío importante: El debut será frente a Senegal, luego jugará contra la complicada Irak y cerrará el grupo contra Noruega en una batalla importante de goleadores.