Mundial 2026: Esta edición ya es mejor que Catar 2022 en este registro

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El Mundial 2026 tiene tres días de competencia y sigue dejando emociones por todos lados, al mismo tiempo que varias sorpresas en el tintero.

Incluso, para los seguidores de las estadísticas ya existe una particular que empieza a enfilar a esta edición como una de las mejores de estos últimos años.

De hecho, esta edición de Estados Unidos, México y Canadá ya supera en un registro a la Copa del Mundo que se jugó en Catar 2022.

Esa no es otra al renglón goleador, en el que ya se han producido más goles anotados en los primeros diez partidos de una edición y otra.

Mundial 2026: ¿Cuántos goles van en los 10 primeros partidos?

En el recorrido del certamen que está el mundo disfrutando actualmente en esos primeros 10 partidos se anotaron 31 tantos, siendo el marcador del partido entre Alemania y Curazao el de más goles hasta ahora, con el 7-1 que dibujaron los teutones.

Una diferencia muy elevada con las dianas que se firmaron en los 10 partidos iniciales del certamen disputado en Catar, que dejó un saldo de 23 goles.

No obstante, en estos primeros duelos de Estados Unidos, México y Canadá ya se dieron algunas sorpresas importantes como la victoria de Australia a Turquía, así como resultados interesantes como el empate a un tanto entre Brasil y Marruecos.

Por lo pronto, a la jornada del domingo 14 de junio del Mundial 2026 le resta un partido que protagonizarán los combinados de Suecia y Túnez por el Grupo F.