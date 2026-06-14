Mundial 2026: Alemania hace historia con sus goles en su debut ante Curazao

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Alemania escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol mundial. Con la contundente victoria conseguida este domingo frente a Curazao, el combinado europeo no solo sumó tres puntos importantes en la Copa del Mundo, sino que también alcanzó un registro histórico que la coloca en la cima de una de las estadísticas más prestigiosas del torneo.

Los siete goles anotados en el encuentro de este domingo 14 de junio tuvieron un valor especial. Más allá del resultado, cada anotación contribuyó a que el combinado alemán superara una marca que durante años estuvo en poder de Brasil, la nación más exitosa en la historia de los Mundiales.

Alemania - Mundial

Ahora, los germanos pueden presumir de ser el equipo con más goles convertidos en la máxima cita del fútbol. Gracias a la goleada frente a Curazao, Alemania llegó a 239 tantos en la historia de la Copa del Mundo, dejando atrás los 238 goles acumulados por Brasil, según MisterChip.

El dato adquiere mayor relevancia al considerar la magnitud de los equipos involucrados. Durante décadas, Brasil lideró esta clasificación gracias a figuras legendarias que marcaron una época en el fútbol internacional.

Por detrás de ambos gigantes aparecen otras selecciones históricas que también han dejado huella en los Mundiales. Argentina ocupa el tercer lugar con 152 goles, seguida por Francia con 136 e Italia con 128. Más atrás figura España, que completa el grupo de los equipos con más anotaciones en la historia del campeonato con 108 tantos.

Finalmente, con el Mundial dando sus primeros pasos, el registro podría seguir aumentando. Lo que ya es seguro es que Alemania ha conseguido un hito que quedará grabado en los libros de historia de estos eventos mundialistas.