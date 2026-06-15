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Mundial 2026: Así quedaron los resultados en la cuarta jornada

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Meridiano

Lunes, 15 de junio de 2026 a las 04:50 am

Por primera vez en la competición vez se efectuaron cinco encuentros 

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Durante el cierre de semana se llevó a cabo la cuarta jornada del Mundial con cinco desafíos y a continuación te mostraremos cómo quedaron todos los resultados.

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Es la primera ocasión en la competencia que la jornada llega a esa cantidad de compromisos, debido a que uno de ellos se efectuó en la madrugada de este 14 de junio.

Goleadas, juegos de un solo gol, empates e incluso sorpresas con la derrota de la selección ecuatoriana, otra selección de Conmebol que debuta con el pie izquierdo.

Resultados 

- Australia 2-0 Túnez 

- Alemania 7-1 Curazao

- Países Bajos 2-2 Japón 

- Costa de Marfil 1-0 Ecuador 

- Suecia 5-1 Túnez.

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