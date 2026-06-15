Mundial 2026: Así quedaron los resultados en la cuarta jornada

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Durante el cierre de semana se llevó a cabo la cuarta jornada del Mundial con cinco desafíos y a continuación te mostraremos cómo quedaron todos los resultados.

Es la primera ocasión en la competencia que la jornada llega a esa cantidad de compromisos, debido a que uno de ellos se efectuó en la madrugada de este 14 de junio.

Goleadas, juegos de un solo gol, empates e incluso sorpresas con la derrota de la selección ecuatoriana, otra selección de Conmebol que debuta con el pie izquierdo.

Resultados

- Australia 2-0 Túnez

- Alemania 7-1 Curazao

- Países Bajos 2-2 Japón

- Costa de Marfil 1-0 Ecuador

- Suecia 5-1 Túnez.