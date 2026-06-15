Estrella clave para Hansi Flick en Barcelona deja su futuro abierto en el club

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Nuevas noticias han surgido en uno de los referentes del ataque del FC Barcelona en la campaña 2025-26 y que aspira a ser nuevamente importante en el venidero curso.

Se trata de Ferrán Torres, el delantero que ahora mismo está convocado con España en el Mundial 2026 y que ha protagonizado rumores en las últimas horas.

El ariete de la 'roja' está dentro de las quinielas para ser titular por la banda diestra ante la probable ausencia de Lamine Yamal en la titular de Luis de la Fuente.

Justamente, al ser preguntado por su futuro y los rumores que le sitúan en la órbita del Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada no fue lo suficiente enfático que hubiesen preferido en el alto mando culé.

¿Ferrán Torres piensa dejar al FC Barcelona?

En primera instancia quiso desligarse de dar espacio a esa noticias en medio de su participación en la Copa del Mundo, dando entender que su foco ahora mismo está en la cita mundialista: "No sé nada del PSG ni me interesa".

Sin embargo, pese a la respuesta anterior, luego apuntó a la declaración que ha sido interpretada como una especia de dejar abierto su futuro con el equipo blaugrana, tras ser consultado sobre si veía jugando la siguiente campaña con el conjunto de Hansi Flick.

"Solo me interesa mañana", expresó el delantero, sin querer dar demasiadas luces sobre la temporada que se iniciará luego del Mundial 2026.

Estas palabras aparecen tras unas horas en las que Sky Sports reveló un presunto interés del PSG por sus servicios si finalmente Bradley Barcola termina por cambiar de club para el siguiente curso.

Hay que recordar que Ferrán tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2027 y ahora mismo es el centrodelantero del club azulgrana, una vez que Robert Lewandowski se despidió de la institución.