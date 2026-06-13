Portugal es el nuevo campeón del Torneo Maurice Revello

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Portugal volvió a demostrar el potencial de su cantera futbolística al proclamarse campeón del Torneo Maurice Revello 2026. La selección lusa cerró una destacada participación en el prestigioso certamen juvenil tras imponerse por 2-0 a Túnez en la final disputada este sábado 13 de junio.

El conjunto portugués llegó al encuentro decisivo con la confianza de haber mostrado un rendimiento consistente a lo largo de la competición. En la final, esa superioridad volvió a reflejarse sobre el terreno de juego, donde supo controlar los tiempos del partido y aprovechar sus oportunidades para asegurar el título.

Portugal - Torneo Maurice Revello

Desde los primeros minutos, Portugal dejó claras sus intenciones. El equipo mostró una propuesta ofensiva dinámica, con circulación rápida del balón y una presión constante que dificultó la salida de Túnez. Esa intensidad terminó siendo clave para inclinar el encuentro a favor de los europeos.

La selección tunecina intentó responder con orden defensivo y transiciones rápidas, pero encontró dificultades para generar peligro de manera constante. Portugal, por su parte, mantuvo el control del compromiso y logró traducir su dominio en el marcador con dos anotaciones que terminaron marcando la diferencia.

El triunfo representa un nuevo éxito para el fútbol portugués en una competición reconocida internacionalmente por reunir a algunas de las mejores promesas del planeta. A lo largo de los años, el Torneo Maurice Revello se ha convertido en una plataforma importante para futbolistas que posteriormente alcanzan protagonismo en las principales ligas del mundo.

Con el pitazo final, la celebración portuguesa fue el reflejo de una campaña exitosa construida sobre la regularidad, la disciplina táctica y el talento individual. El 2-0 ante Túnez permitió a los lusos levantar el trofeo y cerrar una actuación que los consolida como una de las selecciones juveniles más fuertes del momento.