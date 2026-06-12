Últimos encuentros del Maurice Revello: fecha y horario de juego

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Por Andrea Matos Viveiros

El torneo Maurice Revello llega a su fin y lo disfrutarás en vivo, gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión. A continuación, te contamos cuál será el enfrentamiento por el tercer lugar y la gran final.

Juegos finales del Maurice Revello 2026

Costa de Marfil vs Congo. Partido por el tercer lugar – 13 de junio | 7:30 a.m.

Portugal vs Tunez. Final – 13 de junio | 1:00 p.m.

Descubre quién será el campeón, EN VIVO y EN EXCLUSIVA por Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela y también disponible en HD a través de diversas plataformas digitales, así como streaming para el territorio nacional por meridiano.net/meridianotv. La emoción del Maurice Revello 2026 la vives hasta la final con los especialistas en deportes.