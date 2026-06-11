Venezuela se despide del Maurice Revello con derrota frente a Japón

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Venezuela se va con las manos vacías del torneo Maurice Revello tras caer en la última jornada 1-0 frente a Japón. La Vinotinto no pudo sumar ni un solo punto a lo largo de la primera fase del torneo y podrá tomar esta experiencia como enseñanza para lo que sigue de ahora en adelante para este grupo de jóvenes jugadores dirigidos por Juan Domingo Tolisano.

La Vinotinto no pudo marcar la diferencia en las áreas

El combinado nacional no encontró formulas para desarrollar un buen juego ofensivo a lo largo del torneo y los números así lo evidencian. La Vinotinto solo pudo marcar dos goles en cuatro partidos. En fase defensiva tampoco pudo mostrar la solidez necesaria, y es que Venezuela encajó 9 goles en esos cuatro compromisos, promediando más de dos goles en contra por choque.

El Maurice Revello siempre resulta de provecho

A pesar de haber alcanzado la final de dicho torneo en ediciones anteriores, lo cierto es que este tipo de competencias sirven sobre todo para que los jóvenes puedan competir contra rivales de primer nivel en su categoría (sub-20/sub-23). En el Maurice Revello suelen aparecer jóvenes promesas que a la postre terminen por alcanzar el máximo nivel en sus selecciones absolutas y es por eso que aparece como una oportunidad importante para selecciones como la Vinotinto.