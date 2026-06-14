Real Madrid firma a este jugador español para la próxima temporada

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El mercado de fichajes comienza a calentarse con el pasar de los días y el Real Madrid ya tendría asegurada una de las incorporaciones más importantes para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada.

El club blanco alcanzó un acuerdo verbal con el Chelsea para concretar la llegada de Marc Cucurella, uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol europeo en los últimos años, según el periodista Fabrizio Romano.

La operación, que se venía manejando con discreción en las últimas semanas, ya cuenta con el visto bueno de todas las partes involucradas. Tanto el futbolista como ambas instituciones (Chelsea y Real Madrid) habrían llegado a un entendimiento para cerrar un traspaso que se hará oficial una vez concluya la participación del jugador en el Mundial con la selección de España.

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