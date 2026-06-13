Vinícius Júnior habla sobre su futuro con el Real Madrid a pocas horas de su debut con Brasil

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El futuro de Vinicius Junior sigue siendo uno de los temas que más interés despierta entre los aficionados del Real Madrid y no es para menos. Sin embargo, el delantero brasileño ha dejado claro que este no es el momento para abordar cuestiones relacionadas con su continuidad en el club blanco.

En plena concentración con la selección de Brasil, el atacante prefiere mantener el foco exclusivamente en los compromisos que se vienen en esta cita mundialista.

Las declaraciones del futbolista de 25 años llegan en rueda de prensa previo al debut del conjunto brasileño ante Marruecos, pautado para este sábado 13 de junio, en medio de las especulaciones sobre una posible renovación de contrato con la entidad madridista.

Vini Jr. - Real Madrid

Durante una comparecencia ante los medios, el extremo explicó que toda su energía está centrada en representar a Brasil y en los desafíos que tiene por delante con la camiseta de la selección. "¿Mi renovación en el Real Madrid? Ahora estoy centrado en Brasil”. “Hablaré del Real Madrid cuando termine el Mundial y empiece la próxima temporada”, afirmó.

Sin duda, evitó alimentar rumores y prefirió mantener una postura prudente respecto a las negociaciones que puedan existir entre su entorno y el combinado merengue. La respuesta del brasileño no ha hecho más que aumentar la expectativa entre los seguidores madridistas, que consideran al atacante una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo.

Finalmente, Vinicius Junior continúa enfocado en sus objetivos con Brasil, consciente de la importancia de los próximos compromisos y lo que representa este evento para todos los brasileños alrededor del mundo.