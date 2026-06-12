Real Madrid: Mourinho y su postura sobre el fichaje de Rodri

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho ya es entrenador del Real Madrid y empieza a tomar decisiones claras. El club tuvo una reunión con el portugués en los últimos días y dio resultados importantes. Uno de los jugadores a tratar fue Rodri, mediocentro español; por el que habría un consenso sobre su fichaje.

La planificación deportiva del Real Madrid ha tomado una decisión clave con el más que probable fichaje de Bernardo Silva. Una petición de Mourinho y una oportunidad de mercado. Sin embargo, esta situación traba la posible contratación del español Rodri del Manchester City.

Fabrizio Romano mercadólogo del fútbol internacional resaltó: ni Mou, ni Florentino Pérez están en la labor de fichar a Rodri. El fichaje del mediocampista portugués sería suficiente para esa zona. De hecho, si el español no renueva tendría opciones de llegar en la campaña 2027.

Bernardo Silva: un fichaje robado a los rivales del Real Madrid

Bernardo Silva desde la temporada 2025-26 se le ha relacionado con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Sin embargo, el futbolista portugués decidió acercar posturas con el Real Madrid; una de las razones fue José Mourinho que habló directamente con el jugador.

La idea es que Silva tenga el rol de Luka Modric, un jugador que tendrá titularidades y saldrá desde la banca por igual. La idea es contar con esa experiencia de un jugador distinto, para mover al equipo en situaciones importantes de los juegos, algo que no tuvo en la pasada campaña.

Florentino Pérez blinda la temporada 2026-27

Florentino Pérez tenía clara que ganar las elecciones era algo fundamental para lograr buenos resultados en la temporada 2026-27. Para asegurar esa situación, fichó a Ibrahima Konate y a Denzel Dumfries. Dos defensores importantes que llegan para mejorar una zona golpeada.

Sin embargo, no iba a ser suficiente solo con ellos y oficializó a José Mourinho antes del cierre de campaña y ahora asegura a Bernardo Silva. Estos son solo algunos de los movimientos que llegarán en el próximo verano. El club durante el Mundial 2026 seguro visualizará a algún otro futbolista.