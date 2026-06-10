El Real Madrid aclara su situación con los conciertos en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Ante la reciente difusión de noticias en diversos medios de comunicación sobre la situación legal de los espectáculos musicales en su recinto, el Real Madrid ha hecho público un comunicado oficial para precisar el alcance de la última decisión del Tribunal Supremo.

El club ha sido enfático al señalar que el Tribunal Supremo no ha emitido ninguna resolución que cuestione la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. Según la institución, la decisión conocida recientemente se circunscribe exclusivamente a un aspecto procesal.

"La decisión se refiere exclusivamente a una cuestión de trámite, lo que implica que el procedimiento judicial impulsado por una asociación vecinal continuará su curso ante el juzgado correspondiente", indica el comunicado.

De este modo, el Madrid subraya que, a fecha de hoy, no existe ningún fallo judicial que declare que los eventos realizados hasta el momento contravengan la normativa urbanística o las licencias vigentes.

Régimen de control estandarizado

En la misma comunicación, la entidad madridista ha recordado que la operativa de los eventos en el estadio Santiago Bernabéu se desarrolla bajo los mismos estándares que rigen a otros grandes recintos de la capital española.

El club ha puesto como ejemplo al estadio Metropolitano, subrayando que la celebración de conciertos en su feudo está sometida a un régimen idéntico de autorizaciones y controles administrativos que el aplicado a otros estadios de primer nivel donde se desarrollan actividades similares durante estas mismas fechas.

Con esta aclaración, el Real Madrid busca despejar las dudas generadas por interpretaciones erróneas y reafirmar que su actividad de eventos sigue operando conforme a los procedimientos administrativos establecidos.