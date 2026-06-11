El Papa León XIV firma con el Real Madrid

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El Real Madrid informó ese jueves 11 de junio que la Junta Directiva del conjunto blanco acordó por unanimidad conceder a Su Santidad el Papa León XIV la máxima distinción que otorga la institución: el nombramiento como socio de honor del Real Madrid.

A través de un comunicado oficial, la entidad madridista expresó que este reconocimiento es una muestra de profunda admiración hacia una figura universal que no solo representa a miles de millones de personas en todo el planeta, sino que además promueve valores fundamentales como la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo.

Un momento para la historia blanca

La distinción llega apenas unos días después de un acontecimiento sin precedentes. El pasado domingo 8 de junio de 2026, el Sumo Pontífice realizó una histórica visita formal a las instalaciones del remozado estadio Santiago Bernabéu.

Desde el club blanco destacaron que la presencia del Santo Padre en el feudo madridista "ha sido un honor" absoluto y aseguraron que los momentos vividos durante dicha jornada quedarán guardados para siempre como "una de las imágenes más emocionantes" en las páginas doradas de la historia del Real Madrid.

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