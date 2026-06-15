Álvaro Arbeloa consigue trabajo en la Premier League tras fracaso en el Real Madrid

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El paso de Álvaro Arbeloa por el primer equipo del Real Madrid pasó sin pena ni gloria, en medio de muchos altibajos de los merengues y con el cierre sin títulos en la temporada.

Ese panorama, más un aparente mal rollo con alguno de los pesos pesados de ese vestuario como Mbappé, con el que protagonizó un duelo de declaraciones al termino de LaLiga, terminó por erosionar cualquier posibilidad de seguir al frente de ese banquillo.

Ahora, con el Madrid ya en manos de un nuevo entrenador, en este caso José Mourinho, el futuro del estratega español era una incógnita por saber a dónde continuaría su carrera como DT.

Pues bien, esa pregunta ya tendría respuesta y estaría cerca de confirmarse, con el foco puesto en la Premier League como el siguiente destino del estratega.

¿A qué equipo dirigirá Álvaro Arbeloa tras salir del Real Madrid?

Distintos medios ya lo confirman y dan por hecho que el siguiente paso en la carrera de Arbeloa será en la primera división inglesa de la mano de un club tradicional, aunque no suele pelear por los títulos.

Se trata del Fulham, con quien tendría muy adelantado el acuerdo para convertirse en su nuevo entrenador, según información del periodista Fabrizio Romano.

"Álvaro Arbeloa, completando los últimos detalles del acuerdo para firmar como nuevo entrenador principal del Fulham", escribió el comunicador en sus redes sociales.

Lo cierto es que Álvaro Arbeloa, de confirmarse, no habría esperado mucho tiempo para volver a los banquillos, después de que su aventura en el Real Madrid terminara de mala forma.