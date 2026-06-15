Mundial 2026: Un error de FIFA demora el viaje de Uruguay a la Copa del Mundo

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El debut de la selección uruguaya de fútbol en el Mundial sufrió un contratiempo logístico inesperado. La delegación celeste quedó varada durante varias horas en Playa del Carmen, México, debido a un problema con la documentación obligatoria para ingresar a los Estados Unidos.

Según informaron medios locales e internacionales como Telemundo y AUF TV, el inconveniente no estuvo en los pasaportes de los futbolistas, sino en los permisos del vuelo chárter contratado para el traslado.

Un trámite administrativo que frena a la Celeste

El plantel dirigido técnicamente tenía planificado despegar el domingo con destino a su sede de concentración en territorio estadounidense. Sin embargo, las autoridades aeronáuticas locales notificaron que la aeronave carecía del aval formal que certifica su correcto ingreso a tierras mundialistas.

Fuentes cercanas a la Asociación Uruguaya de Fútbol indicaron que la responsabilidad de esta gestión administrativa correspondía directamente a los organizadores de la FIFA. El organismo rector del fútbol global no completó el trámite a tiempo, lo que impidió el despegue programado y obligó a retrasar la agenda logística del equipo sudamericano.

Gestiones a contrarreloj en Playa del Carmen

Ante la cancelación momentánea del vuelo, los directivos de la federación uruguaya iniciaron llamadas de emergencia junto a los encargados de la logística de FIFA para destrabar la situación. El objetivo principal fue conseguir la autorización de navegación en el menor tiempo posible para evitar un desgaste físico mayor en los futbolistas antes del debut.

Los jugadores debieron permanecer en el hotel de concentración en México a la espera de una resolución definitiva, mientras los teléfonos en las oficinas organizativas operaban a máxima capacidad.