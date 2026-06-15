Mundial 2026: ¡Última hora! Peligra debut de Uruguay en la Copa del Mundo

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El Grupo H es uno de los más llamativos en la primera fase del Mundial 2026. Lo es por dos de las selecciones que lo integran, que tienen historia importante en el evento mundialista: España y Uruguay.

Justamente, sobre esta última se generó un revuelo en las horas más recientes por las complicaciones que presentó el combinado charrúa para viajar a la ciudad en la debutarán este lunes 15 de junio en la Copa del Mundo.

Lo que se sabe es que la selección de Uruguay sufrió un insólito retraso en su vuelo para arribar a los Estados Unidos por un error de FIFA con la documentación requerida y no pudo salir en la programación prevista.

La aeronave que llevaría a la 'celeste' a suelo estadounidense no fue apta para aterrizar en este país norteamericano, lo que terminó por retrasar el calendario de actividades de la selección, como entrenamientos, rueda de prensa y descanso.

Mundial 2026: Uruguay pudo peligrar el debut

El viaje acordado se preveía desde Playa del Carmen hasta la ciudad de Miami, pero la mencionada demora puso en riesgo el cumplimiento del plazo de llegada exigido por las propias autoridades del certamen.

Las responsabilidades que debían cumplir el técnico Marcelo Bielsa y el defensor José María Giménez serían reprogramadas para evitar la cancelación que podría suponer una multa a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Ahora bien, superado el contratiempo no se prevé mayor complicación para que los charrúas puedan debutar en la cita mundialista ante Arabia Saudita.

Uruguay es una de las grandes candidatas para avanzar en ese grupo, así como España que inicia también su recorrido el mismo día contra el debutante seleccionado de Cabo Verde.